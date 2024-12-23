سعر USK (USK)
سعر USK (USK) المباشر لليوم هو USD 0.96771. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M. يتم تحديث سعر USK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.52K
- تغيير سعر USK خلال اليوم هو +1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.29M
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خلال اليوم، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.01731922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.0074859142 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.0196091915 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ -0.015741554320399 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01731922
|+1.82%
|30 يوم
|$ +0.0074859142
|+0.77%
|60 يوم
|$ +0.0196091915
|+2.03%
|90 يوم
|$ -0.015741554320399
|-1.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+1.82%
+1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network
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