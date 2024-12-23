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سعر USK (USK) المباشر لليوم هو USD 0.96771 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.22M . يتم تحديث سعر USK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.52K - تغيير سعر USK خلال اليوم هو +1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.29M

أداء سعر USK (USK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.01731922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.0074859142 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ +0.0196091915 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USK مقابل USD هو $ -0.015741554320399 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01731922 +1.82% 30 يوم $ +0.0074859142 +0.77% 60 يوم $ +0.0196091915 +2.03% 90 يوم $ -0.015741554320399 -1.60%

تحليل سعر USK (USK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.950391$ 0.950391 $ 0.950391 24 ساعة مرتفع $ 0.976178$ 0.976178 $ 0.976178 عالية طوال الوقت $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) +1.82% تغير السعر (7 أيام) +1.75%

معلومات سوق USK (USK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: