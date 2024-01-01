توكنوميكس uShark Token (USHARK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول uShark Token (USHARK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات uShark Token (USHARK) uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors. الموقع الرسمي: https://ushark.org/ الوثيقة البيضاء: https://ushark.org/wp-content/uploads/2024/01/Ligthpaper-English.pdf اشتر USHARK الآن!

توكنوميكس uShark Token (USHARK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار uShark Token (USHARK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.70B $ 5.70B $ 5.70B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 284.91K $ 284.91K $ 284.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03023908 $ 0.03023908 $ 0.03023908 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00004998 $ 0.00004998 $ 0.00004998 معرفة المزيد عن سعر uShark Token (USHARK)

توكنوميكس uShark Token (USHARK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس uShark Token (USHARK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USHARK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USHARK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USHARK، استكشف السعر المباشر لتوكن USHARK!

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