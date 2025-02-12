سعر uShark Token (USHARK)
سعر uShark Token (USHARK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USHARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق uShark Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.58K
- تغيير سعر uShark Token خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|-28.48%
|60 يوم
|$ 0
|-28.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر uShark Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-1.93%
-1.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.
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