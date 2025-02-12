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سعر uShark Token (USHARK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USHARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق uShark Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.58K - تغيير سعر uShark Token خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر uShark Token (USHARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر uShark Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.93% 30 يوم $ 0 -28.48% 60 يوم $ 0 -28.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر uShark Token (USHARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر uShark Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03023908$ 0.03023908 $ 0.03023908 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -1.95%

معلومات سوق uShark Token (USHARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: