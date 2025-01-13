سعر USDV (USDV)
سعر USDV (USDV) المباشر لليوم هو USD 1.002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.12
- تغيير سعر USDV خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USDV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USDV.
خلال اليوم، كان سعر USDV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDV مقابل USD هو $ +0.0046865544 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDV مقابل USD هو $ +0.0009772506 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDV مقابل USD هو $ +0.0006738203426937 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0046865544
|+0.47%
|60 يوم
|$ +0.0009772506
|+0.10%
|90 يوم
|$ +0.0006738203426937
|+0.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.00%
+0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDV is an overcollateralized stablecoin running on the Fantom, BNB, Venom and Ethereum blockchain. USDV is designed to maintain a stable value against the US dollar. Since USDV is pegged to the US dollar, it means that 1 USDV is equal to ~$1. USDV is backed by a cryptocurrency collateral, which is held in an amount greater than the amount of stablecoins issued. Hence, when users deposit accepted digital assets (wBTC, wETH or FTM) as collateral into vaults, USDV is successfully minted. This is known as "overcollateralization" and is intended to provide a buffer against price fluctuations and ensure stability in the value of stablecoin. Moreover, USDV is decentralized and non-custodial, i.e. only users have direct access to their funds. Users will not be charged any interest for minting USDV using vaults. That said, they can hold their collateral in vaults and use minted USDV without paying any interest.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 USDV إلى AUD
A$1.62324
|1 USDV إلى GBP
￡0.81162
|1 USDV إلى EUR
€0.97194
|1 USDV إلى USD
$1.002
|1 USDV إلى MYR
RM4.49898
|1 USDV إلى TRY
₺35.4708
|1 USDV إلى JPY
¥157.98534
|1 USDV إلى RUB
₽101.83326
|1 USDV إلى INR
₹86.34234
|1 USDV إلى IDR
Rp16,426.22688
|1 USDV إلى PHP
₱59.118
|1 USDV إلى EGP
￡E.50.601
|1 USDV إلى BRL
R$6.13224
|1 USDV إلى CAD
C$1.44288
|1 USDV إلى BDT
৳122.77506
|1 USDV إلى NGN
₦1,560.74526
|1 USDV إلى UAH
₴42.55494
|1 USDV إلى VES
Bs53.106
|1 USDV إلى PKR
Rs280.27944
|1 USDV إلى KZT
₸531.28044
|1 USDV إلى THB
฿34.74936
|1 USDV إلى TWD
NT$33.17622
|1 USDV إلى CHF
Fr0.91182
|1 USDV إلى HKD
HK$7.79556
|1 USDV إلى MAD
.د.م10.11018