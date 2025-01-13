سعر USDT yVault (YVUSDT)
سعر USDT yVault (YVUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDT yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر USDT yVault خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.00174574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0083139705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0080440074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0130022235587977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00174574
|+0.16%
|30 يوم
|$ +0.0083139705
|+0.76%
|60 يوم
|$ +0.0080440074
|+0.74%
|90 يوم
|$ +0.0130022235587977
|+1.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDT yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.16%
+0.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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