احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YVUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YVUSDT.

سعر USDT yVault (YVUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDT yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر USDT yVault خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USDT yVault (YVUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.00174574 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0083139705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0080440074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDT yVault مقابل USD هو $ +0.0130022235587977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00174574 +0.16% 30 يوم $ +0.0083139705 +0.76% 60 يوم $ +0.0080440074 +0.74% 90 يوم $ +0.0130022235587977 +1.21%

تحليل سعر USDT yVault (YVUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDT yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 24 ساعة مرتفع $ 1.091$ 1.091 $ 1.091 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.18%

معلومات سوق USDT yVault (YVUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: