سعر USDD (USDD)
سعر USDD (USDD) المباشر لليوم هو USD 0.995765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.76M. يتم تحديث سعر USDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.26M
- تغيير سعر USDD خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 756.26M
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خلال اليوم، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.000437993952747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0025695715 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0046965256 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0031620761189202 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000437993952747
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0025695715
|-0.25%
|60 يوم
|$ -0.0046965256
|-0.47%
|90 يوم
|$ -0.0031620761189202
|-0.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-0.04%
-0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized StableCoin USDD on TRON The TRON DAO Reserve manages USDD and guarantees its price stability
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