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سعر USDD (USDD) المباشر لليوم هو USD 0.995765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 752.76M . يتم تحديث سعر USDD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.26M - تغيير سعر USDD خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 756.26M

أداء سعر USDD (USDD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.000437993952747 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0025695715 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0046965256 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDD مقابل USD هو $ -0.0031620761189202 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000437993952747 -0.04% 30 يوم $ -0.0025695715 -0.25% 60 يوم $ -0.0046965256 -0.47% 90 يوم $ -0.0031620761189202 -0.31%

تحليل سعر USDD (USDD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992488$ 0.992488 $ 0.992488 24 ساعة مرتفع $ 0.999972$ 0.999972 $ 0.999972 عالية طوال الوقت $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -0.44%

معلومات سوق USDD (USDD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: