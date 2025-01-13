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سعر USDC yVault (YVUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USDC yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر USDC yVault خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USDC yVault (YVUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.00182027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0103813100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0151999690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0236212746451246 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00182027 +0.16% 30 يوم $ +0.0103813100 +0.92% 60 يوم $ +0.0151999690 +1.35% 90 يوم $ +0.0236212746451246 +2.14%

تحليل سعر USDC yVault (YVUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USDC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.22%

معلومات سوق USDC yVault (YVUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: