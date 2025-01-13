سعر USDC yVault (YVUSDC)
سعر USDC yVault (YVUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDC yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر USDC yVault خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.00182027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0103813100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0151999690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDC yVault مقابل USD هو $ +0.0236212746451246 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00182027
|+0.16%
|30 يوم
|$ +0.0103813100
|+0.92%
|60 يوم
|$ +0.0151999690
|+1.35%
|90 يوم
|$ +0.0236212746451246
|+2.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDC yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.16%
+0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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