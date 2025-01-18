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سعر USD ZEE (USDZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD ZEE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.26 - تغيير سعر USD ZEE خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USD ZEE (USDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ 0 +51.97% 60 يوم $ 0 +20.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USD ZEE (USDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD ZEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -5.34%

معلومات سوق USD ZEE (USDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: