سعر USD ZEE (USDZ)
سعر USD ZEE (USDZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USD ZEE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.26
- تغيير سعر USD ZEE خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USD ZEE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+51.97%
|60 يوم
|$ 0
|+20.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USD ZEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.07%
-5.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USD ZEE is a stablecoin backed by actual assets, including USD. One USD ZEE equals one underlying unit of the currency backing it, e.g., the U.S. Dollar, and is backed 100% by actual assets in the USD ZEE platform’s reserve account. Being anchored or “USD ZEE” to real world currency, USD ZEE provides protection from the volatility of cryptocurrencies.
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