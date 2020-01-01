توكنوميكس USD WINK (USDW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول USD WINK (USDW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات USD WINK (USDW) WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders. الموقع الرسمي: https://wink.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.wink.finance/ اشتر USDW الآن!

توكنوميكس USD WINK (USDW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USD WINK (USDW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 262.29K $ 262.29K $ 262.29K إجمالي العرض: $ 681.98K $ 681.98K $ 681.98K العرض المتداول: $ 262.69K $ 262.69K $ 262.69K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 680.96K $ 680.96K $ 680.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.066 $ 1.066 $ 1.066 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.392838 $ 0.392838 $ 0.392838 السعر الحالي: $ 0.998491 $ 0.998491 $ 0.998491 معرفة المزيد عن سعر USD WINK (USDW)

توكنوميكس USD WINK (USDW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس USD WINK (USDW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDW، استكشف السعر المباشر لتوكن USDW!

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