سعر USD WINK (USDW)
سعر USD WINK (USDW) المباشر لليوم هو USD 0.998113. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.48K. يتم تحديث سعر USDW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USD WINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K
- تغيير سعر USD WINK خلال اليوم هو +1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 272.99K
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خلال اليوم، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ +0.01099637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01099637
|+1.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USD WINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+1.11%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
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