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سعر USD WINK (USDW) المباشر لليوم هو USD 0.998113 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 272.48K . يتم تحديث سعر USDW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD WINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.28K - تغيير سعر USD WINK خلال اليوم هو +1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 272.99K

أداء سعر USD WINK (USDW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ +0.01099637 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD WINK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01099637 +1.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USD WINK (USDW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD WINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.976692$ 0.976692 $ 0.976692 24 ساعة مرتفع $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 عالية طوال الوقت $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق USD WINK (USDW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: