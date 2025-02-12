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سعر USD One (USD1) المباشر لليوم هو USD 0.999665 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USD1 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD One الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53K - تغيير سعر USD One خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USD One (USD1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD One مقابل USD هو $ +0.00767353 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD One مقابل USD هو $ +0.0019421491 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD One مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD One مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00767353 +0.77% 30 يوم $ +0.0019421491 +0.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USD One (USD1)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD One: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.991853$ 0.991853 $ 0.991853 24 ساعة مرتفع $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 عالية طوال الوقت $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) +2.19%

معلومات سوق USD One (USD1)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: