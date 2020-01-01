توكنوميكس USD DWIN (USDW)
معلومات USD DWIN (USDW)
USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token.
توكنوميكس USD DWIN (USDW) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USD DWIN (USDW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس USD DWIN (USDW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس USD DWIN (USDW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن USDW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDW التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDW، استكشف السعر المباشر لتوكن USDW!
توقعات سعر USDW
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