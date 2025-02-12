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سعر USD DWIN (USDW) المباشر لليوم هو USD 0.236588 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD DWIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K - تغيير سعر USD DWIN خلال اليوم هو -2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USD DWIN (USDW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ -0.0071214504667253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0071214504667253 -2.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USD DWIN (USDW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD DWIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.236545$ 0.236545 $ 0.236545 24 ساعة مرتفع $ 0.24371$ 0.24371 $ 0.24371 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) -75.91%

معلومات سوق USD DWIN (USDW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: