سعر USD DWIN (USDW)
سعر USD DWIN (USDW) المباشر لليوم هو USD 0.236588. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USD DWIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر USD DWIN خلال اليوم هو -2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ -0.0071214504667253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USD DWIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0071214504667253
|-2.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USD DWIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.92%
-75.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token.
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