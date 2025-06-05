سعر USD BIT (USDBIT)
سعر USD BIT (USDBIT) المباشر لليوم هو USD 0.998993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USD BIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر USD BIT خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ -0.0008128943756588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ -0.0383450476 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008128943756588
|-0.08%
|30 يوم
|$ -0.0383450476
|-3.83%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USD BIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.08%
-2.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USDBIT is a stablecoin built on the Binance Smart Chain and fully backed by a secured lot of rare Alexandrite gemstones. Each USDBIT token is pegged to 1 USD, offering a transparent, asset-backed alternative to volatile cryptocurrencies. With 100% of its 311,860,000 token supply in circulation and no future minting, USDBIT provides a secure, auditable, and stable digital currency designed for everyday transactions, trading, and value preservation.
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