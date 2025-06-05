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سعر USD BIT (USDBIT) المباشر لليوم هو USD 0.998993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USD BIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر USD BIT خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر USD BIT (USDBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ -0.0008128943756588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ -0.0383450476 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USD BIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008128943756588 -0.08% 30 يوم $ -0.0383450476 -3.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USD BIT (USDBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USD BIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998329$ 0.998329 $ 0.998329 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -2.66%

معلومات سوق USD BIT (USDBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: