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سعر USC (USC) المباشر لليوم هو USD 1.005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.23K . يتم تحديث سعر USC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.12 - تغيير سعر USC خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.08K

أداء سعر USC (USC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USC مقابل USD هو $ +0.00194558 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USC مقابل USD هو $ +0.0017422680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USC مقابل USD هو $ -0.0002560740 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USC مقابل USD هو $ +0.0053908682900268 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00194558 +0.19% 30 يوم $ +0.0017422680 +0.17% 60 يوم $ -0.0002560740 -0.02% 90 يوم $ +0.0053908682900268 +0.54%

تحليل سعر USC (USC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985749$ 0.985749 $ 0.985749 24 ساعة مرتفع $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 عالية طوال الوقت $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) +0.48%

معلومات سوق USC (USC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: