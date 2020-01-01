توكنوميكس US Degen Index 6900 (DXY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول US Degen Index 6900 (DXY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات US Degen Index 6900 (DXY) On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets. الموقع الرسمي: https://dxy6900.vip/ اشتر DXY الآن!

توكنوميكس US Degen Index 6900 (DXY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار US Degen Index 6900 (DXY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00978671 $ 0.00978671 $ 0.00978671 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00183973 $ 0.00183973 $ 0.00183973 معرفة المزيد عن سعر US Degen Index 6900 (DXY)

توكنوميكس US Degen Index 6900 (DXY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس US Degen Index 6900 (DXY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DXY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DXY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DXY، استكشف السعر المباشر لتوكن DXY!

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