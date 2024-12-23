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سعر US Degen Index 6900 (DXY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 589.77K . يتم تحديث سعر DXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق US Degen Index 6900 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.13K - تغيير سعر US Degen Index 6900 خلال اليوم هو -1.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر US Degen Index 6900 (DXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.51% 30 يوم $ 0 +103.77% 60 يوم $ 0 -38.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر US Degen Index 6900 (DXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر US Degen Index 6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00978671$ 0.00978671 $ 0.00978671 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) -54.79%

معلومات سوق US Degen Index 6900 (DXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: