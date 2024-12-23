سعر US Degen Index 6900 (DXY)
سعر US Degen Index 6900 (DXY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 589.77K. يتم تحديث سعر DXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق US Degen Index 6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.13K
- تغيير سعر US Degen Index 6900 خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر US Degen Index 6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.51%
|30 يوم
|$ 0
|+103.77%
|60 يوم
|$ 0
|-38.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر US Degen Index 6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-1.51%
-54.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.
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