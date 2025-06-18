سعر US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)
سعر US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) المباشر لليوم هو USD 0.00008505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.16K. يتم تحديث سعر REBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق US Ambassador Animal Cruelty Law الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر US Ambassador Animal Cruelty Law خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 695.55M
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خلال اليوم، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر US Ambassador Animal Cruelty Law: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-1.48%
-11.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
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