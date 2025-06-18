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سعر US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) المباشر لليوم هو USD 0.00008505 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 59.16K . يتم تحديث سعر REBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق US Ambassador Animal Cruelty Law الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر US Ambassador Animal Cruelty Law خلال اليوم هو -1.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 695.55M

أداء سعر US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر US Ambassador Animal Cruelty Law مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر US Ambassador Animal Cruelty Law: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008322$ 0.00008322 $ 0.00008322 24 ساعة مرتفع $ 0.00008823$ 0.00008823 $ 0.00008823 عالية طوال الوقت $ 0.0001662$ 0.0001662 $ 0.0001662 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -1.48% تغير السعر (7 أيام) -11.45%

معلومات سوق US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: