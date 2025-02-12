سعر UraniumX (URX)
سعر UraniumX (URX) المباشر لليوم هو USD 0.297272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر URX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UraniumX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31
- تغيير سعر UraniumX خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UraniumX مقابل USD هو $ +0.00341601 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UraniumX مقابل USD هو $ -0.0497508771 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UraniumX مقابل USD هو $ -0.0267735054 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UraniumX مقابل USD هو $ -0.4899321675722832 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00341601
|+1.16%
|30 يوم
|$ -0.0497508771
|-16.73%
|60 يوم
|$ -0.0267735054
|-9.00%
|90 يوم
|$ -0.4899321675722832
|-62.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UraniumX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.16%
-12.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Uranium-X is a rare supply, long term emissions CPU-friendly PoW cryptocurrency, with a max supply of 235,000 coins mined over a period of ~70 years. Modeled after fissile element U-235, the coin is designed to become a rare collectors asset. URX is a pro-nuclear brand and fully open source fork based off Bitcoin core, from an active community of miners and technologists from around the globe.
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