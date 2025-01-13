سعر UPUP TOKEN (UPUP)
سعر UPUP TOKEN (UPUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UPUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UPUP TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.63
- تغيير سعر UPUP TOKEN خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UPUP TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UPUP TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UPUP TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UPUP TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+4.07%
|60 يوم
|$ 0
|+10.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UPUP TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.07%
-3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🔝#UPUP is a BNB Chain based MEME that represents the “Up Up” that everyone in the cryptocurrency space dreams of.📈 🔥CA：0x2edd9cffb760cc2f723003db7fbebe9b1054589c 💥Slippage：＞2% 🔼#UPUP, carrying dreams and ready to go, invites you to set sail together, heading towards the "rising and rising" sea of stars✨
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