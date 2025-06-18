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سعر Upup Space (UPP) المباشر لليوم هو USD 0.701611 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.83M . يتم تحديث سعر UPP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Upup Space الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Upup Space خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.05M

أداء سعر Upup Space (UPP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Upup Space مقابل USD هو $ -0.0032897210514597 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Upup Space مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Upup Space مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Upup Space مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0032897210514597 -0.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Upup Space (UPP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Upup Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.695761$ 0.695761 $ 0.695761 24 ساعة مرتفع $ 0.705586$ 0.705586 $ 0.705586 عالية طوال الوقت $ 0.78226$ 0.78226 $ 0.78226 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -5.44%

معلومات سوق Upup Space (UPP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: