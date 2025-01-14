توكنوميكس Upsmarty (UPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Upsmarty (UPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Upsmarty (UPY) Upstarty (UPY) is a digital token launched on January 14, 2025, built on the Binance Smart Chain. Designed to bridge traditional finance and blockchain technology, UPY is backed by a diversified portfolio of real-world assets. These include sectors such as green energy, natural resources, the entertainment industry, cryptocurrency asset management, and precious metals. By grounding its value in tangible investments, the project seeks to reduce volatility and offer a more stable, growth-oriented alternative to purely speculative tokens. Upstarty emphasizes long-term sustainability and strategic asset allocation, aiming to deliver consistent value over time while integrating environmentally and socially responsible investment principles. الموقع الرسمي: https://upsmartytoken.com الوثيقة البيضاء: https://upsmartytoken.com/lightpaper اشتر UPY الآن!

توكنوميكس Upsmarty (UPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Upsmarty (UPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 140.75M $ 140.75M $ 140.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.475927 $ 0.475927 $ 0.475927 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.100049 $ 0.100049 $ 0.100049 السعر الحالي: $ 0.140799 $ 0.140799 $ 0.140799 معرفة المزيد عن سعر Upsmarty (UPY)

توكنوميكس Upsmarty (UPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Upsmarty (UPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UPY، استكشف السعر المباشر لتوكن UPY!

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