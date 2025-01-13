سعر UPLOAD (UPLOAD)
سعر UPLOAD (UPLOAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UPLOAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UPLOAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.12
- تغيير سعر UPLOAD خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UPLOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UPLOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UPLOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UPLOAD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-53.91%
|60 يوم
|$ 0
|-19.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UPLOAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.51%
-19.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Upload3D allows you to scan real-world objects in 3D using your smartphone and convert them into NFTs (Non-Fungible Tokens).
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