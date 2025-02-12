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سعر Uplift (LIFT) المباشر لليوم هو USD 0.00176551 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Uplift الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.66 - تغيير سعر Uplift خلال اليوم هو -5.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Uplift (LIFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.000100608256576485 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0002555146 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0007076194 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0029593497386043995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100608256576485 -5.39% 30 يوم $ -0.0002555146 -14.47% 60 يوم $ -0.0007076194 -40.08% 90 يوم $ -0.0029593497386043995 -62.63%

تحليل سعر Uplift (LIFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Uplift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00175285$ 0.00175285 $ 0.00175285 24 ساعة مرتفع $ 0.00187805$ 0.00187805 $ 0.00187805 عالية طوال الوقت $ 0.962611$ 0.962611 $ 0.962611 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.39% تغير السعر (7 أيام) +1.07%

معلومات سوق Uplift (LIFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: