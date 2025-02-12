سعر Uplift (LIFT)
سعر Uplift (LIFT) المباشر لليوم هو USD 0.00176551. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Uplift الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.66
- تغيير سعر Uplift خلال اليوم هو -5.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LIFT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LIFT.
خلال اليوم، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.000100608256576485 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0002555146 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0007076194 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Uplift مقابل USD هو $ -0.0029593497386043995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100608256576485
|-5.39%
|30 يوم
|$ -0.0002555146
|-14.47%
|60 يوم
|$ -0.0007076194
|-40.08%
|90 يوم
|$ -0.0029593497386043995
|-62.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Uplift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.39%
+1.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Invest in the future and earn in the present with Uplift. Uplift DAO is a Binance-based multi-award-winning launchpad for IDOs, which offers its users unprecedented access to early-round investment opportunities. They source the best-in-class Web3 projects, sharing Deal Flow with the top VC and market maker companies in the sector. Once a project has been selected for potential launch, Uplift works with the industry’s leading auditor companies and due diligence teams to carry out extensive research on the prospective project before it's signed off to be presented to Uplift’s community of investors. They assess the entire project, from the team of founders to the technology behind it, to ensure the project can be trusted and offers a viable use case and ultimately an excellent investment for Uplift’s users. "
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LIFT إلى AUD
A$0.0028071609
|1 LIFT إلى GBP
￡0.001412408
|1 LIFT إلى EUR
€0.0016948896
|1 LIFT إلى USD
$0.00176551
|1 LIFT إلى MYR
RM0.0078741746
|1 LIFT إلى TRY
₺0.063734911
|1 LIFT إلى JPY
¥0.271182336
|1 LIFT إلى RUB
₽0.166664144
|1 LIFT إلى INR
₹0.1533875088
|1 LIFT إلى IDR
Rp28.9427822544
|1 LIFT إلى PHP
₱0.1027173718
|1 LIFT إلى EGP
￡E.0.0894054264
|1 LIFT إلى BRL
R$0.0101693376
|1 LIFT إلى CAD
C$0.0025070242
|1 LIFT إلى BDT
৳0.2137149855
|1 LIFT إلى NGN
₦2.650913265
|1 LIFT إلى UAH
₴0.0736041119
|1 LIFT إلى VES
Bs0.1059306
|1 LIFT إلى PKR
Rs0.4925949451
|1 LIFT إلى KZT
₸0.8903113828
|1 LIFT إلى THB
฿0.060203891
|1 LIFT إلى TWD
NT$0.0579616933
|1 LIFT إلى CHF
Fr0.0016066141
|1 LIFT إلى HKD
HK$0.0137356678
|1 LIFT إلى MAD
.د.م0.0176727551