سعر uPlexa (UPX)
سعر uPlexa (UPX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.81K. يتم تحديث سعر UPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق uPlexa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.45
- تغيير سعر uPlexa خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.63B
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خلال اليوم، كان سعر uPlexa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر uPlexa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر uPlexa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر uPlexa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.61%
|30 يوم
|$ 0
|-15.33%
|60 يوم
|$ 0
|+8.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر uPlexa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-0.61%
-8.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
uPlexa coin aims to incentivize the mass compute power of IoT devices through PoW. Ultimately enabling a highly decentralized means of anonymous, browser-based blockchain payments.
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