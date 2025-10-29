معلومات سعر Upheaval Finance (UPHL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01204912 $ 0.01204912 $ 0.01204912 24 ساعة منخفض $ 0.01256305 $ 0.01256305 $ 0.01256305 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01204912$ 0.01204912 $ 0.01204912 24 ساعة مرتفع $ 0.01256305$ 0.01256305 $ 0.01256305 عالية طوال الوقت $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 أدنى سعر $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) +10.55% تغير السعر (7 أيام) +10.55%

سعر Upheaval Finance (UPHL) في الوقت الحقيقي هو $0.01211565. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UPHL بين أدنى سعر $ 0.01204912 وأعلى سعر $ 0.01256305، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUPHL على الإطلاق هو $ 0.04077558، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00994095.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UPHL -0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.72% على مدار 24 ساعة، و +10.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Upheaval Finance (UPHL)

القيمة السوقية $ 707.37K$ 707.37K $ 707.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M إمداد دورة التداول 58.39M 58.39M 58.39M إجمالي العرض 919,033,219.5789794 919,033,219.5789794 919,033,219.5789794

القيمة السوقية الحالية لـ Upheaval Finance هي $ 707.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UPHL يبلغ 58.39M، مع إجمالي عرض 919033219.5789794. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.13M.