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سعر UPFI Network (UPS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UPFI Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.44 - تغيير سعر UPFI Network خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UPFI Network (UPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UPFI Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UPFI Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UPFI Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UPFI Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ 0 -31.03% 60 يوم $ 0 -30.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر UPFI Network (UPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UPFI Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.163991$ 0.163991 $ 0.163991 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -17.94%

معلومات سوق UPFI Network (UPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: