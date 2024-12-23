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سعر Unvest (UNV) المباشر لليوم هو USD 0.00378128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M . يتم تحديث سعر UNV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unvest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.90 - تغيير سعر Unvest خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 780.16M

أداء سعر Unvest (UNV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ +0.0026505173 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ +0.0059176899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.42% 30 يوم $ +0.0026505173 +70.10% 60 يوم $ +0.0059176899 +156.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unvest (UNV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unvest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00376789$ 0.00376789 $ 0.00376789 24 ساعة مرتفع $ 0.00390093$ 0.00390093 $ 0.00390093 عالية طوال الوقت $ 0.304292$ 0.304292 $ 0.304292 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) -13.73%

معلومات سوق Unvest (UNV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: