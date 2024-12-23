سعر Unvest (UNV)
سعر Unvest (UNV) المباشر لليوم هو USD 0.00378128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M. يتم تحديث سعر UNV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unvest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 292.90
- تغيير سعر Unvest خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 780.16M
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خلال اليوم، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ +0.0026505173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ +0.0059176899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unvest مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.42%
|30 يوم
|$ +0.0026505173
|+70.10%
|60 يوم
|$ +0.0059176899
|+156.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unvest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.42%
-13.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Securely trade your locked tokens with Unvest NFTs & LVTs. Unvest is the open multi-chain DeFi protocol for trading locked tokens. Free, fully customizable Vesting and Distribution for project owners.
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