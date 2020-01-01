توكنوميكس Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 93,23K $ 93,23K $ 93,23K إجمالي العرض: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M العرض المتداول: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 93,23K $ 93,23K $ 93,23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00442028 $ 0,00442028 $ 0,00442028 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)

توكنوميكس Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNVAXSPERM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNVAXSPERM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNVAXSPERM، استكشف السعر المباشر لتوكن UNVAXSPERM!

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