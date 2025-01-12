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سعر Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 250.77K . يتم تحديث سعر UNVAXSPERM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unvaxxed Sperm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.13 - تغيير سعر Unvaxxed Sperm خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unvaxxed Sperm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unvaxxed Sperm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unvaxxed Sperm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unvaxxed Sperm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.18% 30 يوم $ 0 -40.26% 60 يوم $ 0 -52.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unvaxxed Sperm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00442028$ 0.00442028 $ 0.00442028 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -24.82%

معلومات سوق Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: