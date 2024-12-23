سعر Unstoppable DeFi (UND)
سعر Unstoppable DeFi (UND) المباشر لليوم هو USD 0.01134534. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 340.36K. يتم تحديث سعر UND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unstoppable DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unstoppable DeFi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M
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خلال اليوم، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ -0.0004238392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ +0.0002587100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004238392
|-3.73%
|60 يوم
|$ +0.0002587100
|+2.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unstoppable DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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