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سعر Unstoppable DeFi (UND) المباشر لليوم هو USD 0.01134534 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 340.36K . يتم تحديث سعر UND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unstoppable DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unstoppable DeFi خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M

أداء سعر Unstoppable DeFi (UND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ -0.0004238392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ +0.0002587100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstoppable DeFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004238392 -3.73% 60 يوم $ +0.0002587100 +2.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unstoppable DeFi (UND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unstoppable DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.146878$ 0.146878 $ 0.146878 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.41%

معلومات سوق Unstoppable DeFi (UND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: