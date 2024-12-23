سعر Unstake (NSTK)
سعر Unstake (NSTK) المباشر لليوم هو USD 0.03851281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M. يتم تحديث سعر NSTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unstake الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.37K
- تغيير سعر Unstake خلال اليوم هو +14.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NSTK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NSTK.
خلال اليوم، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.00481662 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.0120990418 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.0236791313 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.02008521660821315 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00481662
|+14.29%
|30 يوم
|$ +0.0120990418
|+31.42%
|60 يوم
|$ +0.0236791313
|+61.48%
|90 يوم
|$ +0.02008521660821315
|+109.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unstake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.87%
+14.29%
-11.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Instant Unstaking protocol for the interchain. Only on Kujira. Don’t Wait. Unstake.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NSTK إلى AUD
A$0.0612353679
|1 NSTK إلى GBP
￡0.0304251199
|1 NSTK إلى EUR
€0.0365871695
|1 NSTK إلى USD
$0.03851281
|1 NSTK إلى MYR
RM0.1729225169
|1 NSTK إلى TRY
₺1.355650912
|1 NSTK إلى JPY
¥6.0230183559
|1 NSTK إلى RUB
₽3.9579614837
|1 NSTK إلى INR
₹3.2732037219
|1 NSTK إلى IDR
Rp621.1742678743
|1 NSTK إلى PHP
₱2.256850666
|1 NSTK إلى EGP
￡E.1.9591466447
|1 NSTK إلى BRL
R$0.2341578848
|1 NSTK إلى CAD
C$0.0550733183
|1 NSTK إلى BDT
৳4.5834095181
|1 NSTK إلى NGN
₦59.6170596238
|1 NSTK إلى UAH
₴1.6086800737
|1 NSTK إلى VES
Bs1.96415331
|1 NSTK إلى PKR
Rs10.6769063163
|1 NSTK إلى KZT
₸20.1425847581
|1 NSTK إلى THB
฿1.3194488706
|1 NSTK إلى TWD
NT$1.2562878622
|1 NSTK إلى CHF
Fr0.0342764009
|1 NSTK إلى HKD
HK$0.2992445337
|1 NSTK إلى MAD
.د.م0.3858983562