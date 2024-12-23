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سعر Unstake (NSTK) المباشر لليوم هو USD 0.03851281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M . يتم تحديث سعر NSTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unstake الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.37K - تغيير سعر Unstake خلال اليوم هو +14.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.00M

أداء سعر Unstake (NSTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.00481662 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.0120990418 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.0236791313 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstake مقابل USD هو $ +0.02008521660821315 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00481662 +14.29% 30 يوم $ +0.0120990418 +31.42% 60 يوم $ +0.0236791313 +61.48% 90 يوم $ +0.02008521660821315 +109.00%

تحليل سعر Unstake (NSTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unstake: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03297797$ 0.03297797 $ 0.03297797 24 ساعة مرتفع $ 0.04049797$ 0.04049797 $ 0.04049797 عالية طوال الوقت $ 0.311372$ 0.311372 $ 0.311372 تغير السعر (1 ساعة) -0.87% تغير السعر (1يوم) +14.29% تغير السعر (7 أيام) -11.34%

معلومات سوق Unstake (NSTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: