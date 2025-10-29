سعر Unstable Tit المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UST بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Unstable Tit المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UST إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UST بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Unstable Tit (UST)

آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:44:36 (UTC+8)

معلومات سعر Unstable Tit (UST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00382655
$ 0.00382655$ 0.00382655

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Unstable Tit (UST) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UST بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUST على الإطلاق هو $ 0.00382655، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UST -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unstable Tit (UST)

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

--
----

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unstable Tit هي $ 52.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UST يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.27K.

سجل سعر Unstable Tit (UST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unstable Tit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstable Tit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstable Tit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstable Tit مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Unstable Tit ( UST )

First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins.

CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Unstable Tit (UST)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Unstable Tit (USD)

كم ستكون قيمة Unstable Tit (UST) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Unstable Tit (UST) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Unstable Tit.

تحقق الآن من توقعات سعر Unstable Tit!

عملة UST إلى العملات المحلية

توكنوميكس Unstable Tit (UST)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Unstable Tit (UST) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UST والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Unstable Tit (UST)

كم يساوي Unstable Tit (UST) اليوم؟
سعر UST المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UST إلى USD الحالي؟
سعر UST إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Unstable Tit ؟
القيمة السوقية لعملة UST هي $ 52.27K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UST؟
العرض المتداول لتوكن UST هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UST؟
حقق UST سعرًا قياسيًا قدره 0.00382655 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UST؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 UST.
ما هو حجم تداول UST؟
حجم تداول UST المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع UST هذا العام؟
قد يرتفع UST هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UST لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:44:36 (UTC+8)

تحديثات Unstable Tit (UST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

