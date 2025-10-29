سعر Unstable States Dollar المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Unstable States Dollar المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي USD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر USD بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن USD

معلومات سعر USD

الموقع الرسمي لـ USD

اقتصاد توكن USD

توقعات سعر USD

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Unstable States Dollar

سعر Unstable States Dollar (USD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 USD إلى USD:

--
----
-5.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Unstable States Dollar (USD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:22 (UTC+8)

معلومات سعر Unstable States Dollar (USD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-5.44%

+6.36%

+6.36%

سعر Unstable States Dollar (USD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSD على الإطلاق هو $ 0.0019021، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USD +0.67% على مدار الساعة الماضية، -5.44% على مدار 24 ساعة، و +6.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unstable States Dollar (USD)

$ 36.73K
$ 36.73K$ 36.73K

--
----

$ 36.73K
$ 36.73K$ 36.73K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

القيمة السوقية الحالية لـ Unstable States Dollar هي $ 36.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USD يبلغ 999.70M، مع إجمالي عرض 999704070.541339. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.73K.

سجل سعر Unstable States Dollar (USD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unstable States Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unstable States Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unstable States Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unstable States Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.44%
30 يوم$ 0-62.29%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Unstable States Dollar ( USD )

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Unstable States Dollar (USD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Unstable States Dollar (USD)

كم ستكون قيمة Unstable States Dollar (USD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Unstable States Dollar (USD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Unstable States Dollar.

تحقق الآن من توقعات سعر Unstable States Dollar!

عملة USD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Unstable States Dollar (USD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Unstable States Dollar (USD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس USD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Unstable States Dollar (USD)

كم يساوي Unstable States Dollar (USD) اليوم؟
سعر USD المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر USD إلى USD الحالي؟
سعر USD إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Unstable States Dollar ؟
القيمة السوقية لعملة USD هي $ 36.73K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن USD؟
العرض المتداول لتوكن USD هو 999.70M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ USD؟
حقق USD سعرًا قياسيًا قدره 0.0019021 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ USD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 USD.
ما هو حجم تداول USD؟
حجم تداول USD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع USD هذا العام؟
قد يرتفع USD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر USD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:22 (UTC+8)

تحديثات Unstable States Dollar (USD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,890.21
$112,890.21$112,890.21

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.30
$3,993.30$3,993.30

-2.52%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04133
$0.04133$0.04133

-11.00%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.44
$196.44$196.44

-1.23%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1397
$3.1397$3.1397

-18.60%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.30
$3,993.30$3,993.30

-2.52%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,890.21
$112,890.21$112,890.21

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.44
$196.44$196.44

-1.23%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6428
$2.6428$2.6428

+0.25%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19401
$0.19401$0.19401

-2.88%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10799
$0.10799$0.10799

+5,299.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003702
$0.00003702$0.00003702

+469.53%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.251
$2.251$2.251

+200.13%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000188
$0.0000000188$0.0000000188

+118.60%