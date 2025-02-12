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سعر unshETH Ether (UNSHETH) المباشر لليوم هو USD 1,805.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNSHETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق unshETH Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69 - تغيير سعر unshETH Ether خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر unshETH Ether (UNSHETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -780.7040082060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -564.6002689620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -1,624.961345553318 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -780.7040082060 -43.25% 60 يوم $ -564.6002689620 -31.27% 90 يوم $ -1,624.961345553318 -47.37%

تحليل سعر unshETH Ether (UNSHETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر unshETH Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4,266.57$ 4,266.57 $ 4,266.57 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +10.65%

معلومات سوق unshETH Ether (UNSHETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: