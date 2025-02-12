سعر unshETH Ether (UNSHETH)
سعر unshETH Ether (UNSHETH) المباشر لليوم هو USD 1,805.01. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNSHETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق unshETH Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69
- تغيير سعر unshETH Ether خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -780.7040082060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -564.6002689620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر unshETH Ether مقابل USD هو $ -1,624.961345553318 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -780.7040082060
|-43.25%
|60 يوم
|$ -564.6002689620
|-31.27%
|90 يوم
|$ -1,624.961345553318
|-47.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر unshETH Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+10.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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