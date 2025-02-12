سعر Unseen (UNCN)
سعر Unseen (UNCN) المباشر لليوم هو USD 0.544801. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unseen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.24K
- تغيير سعر Unseen خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0016607409224477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0018627290 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0505490883 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0272151342857426 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016607409224477
|-0.30%
|30 يوم
|$ -0.0018627290
|-0.34%
|60 يوم
|$ -0.0505490883
|-9.27%
|90 يوم
|$ -0.0272151342857426
|-4.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unseen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.30%
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unseen is a decentralized esports platform that combines gaming, blockchain technology, and NFTs. The platform features a unique game launcher and character-based NFTs that can level up through gameplay. Players can access a battle pass system, participate in multiple games, and customize their characters using an integrated editor. The platform's services are powered by its token, Unseen (UNCN), which is used for purchasing in-game assets, skins, and pay for services.
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