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سعر Unseen (UNCN) المباشر لليوم هو USD 0.544801 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unseen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.24K - تغيير سعر Unseen خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unseen (UNCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0016607409224477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0018627290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0505490883 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unseen مقابل USD هو $ -0.0272151342857426 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0016607409224477 -0.30% 30 يوم $ -0.0018627290 -0.34% 60 يوم $ -0.0505490883 -9.27% 90 يوم $ -0.0272151342857426 -4.75%

تحليل سعر Unseen (UNCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unseen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.543643$ 0.543643 $ 0.543643 24 ساعة مرتفع $ 0.548378$ 0.548378 $ 0.548378 عالية طوال الوقت $ 0.698666$ 0.698666 $ 0.698666 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -0.04%

معلومات سوق Unseen (UNCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: