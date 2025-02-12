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سعر UNS Token (UNS) المباشر لليوم هو USD 0.154168 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UNS Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34 - تغيير سعر UNS Token خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UNS Token (UNS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ +0.0007906814 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ +0.0003066401 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ +0.0007906814 +0.51% 60 يوم $ +0.0003066401 +0.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر UNS Token (UNS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UNS Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.154044$ 0.154044 $ 0.154044 24 ساعة مرتفع $ 0.15435$ 0.15435 $ 0.15435 عالية طوال الوقت $ 0.289437$ 0.289437 $ 0.289437 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.04%

معلومات سوق UNS Token (UNS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: