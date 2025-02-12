سعر UNS Token (UNS)
سعر UNS Token (UNS) المباشر لليوم هو USD 0.154168. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNS Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34
- تغيير سعر UNS Token خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ +0.0007906814 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ +0.0003066401 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNS Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ +0.0007906814
|+0.51%
|60 يوم
|$ +0.0003066401
|+0.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNS Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.02%
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNS Token is a multisector utility BEP20 token that enables in connecting real-life utilities to the digital world. UNS is focused on building partnerships with various organizations specifically in essential sectors: Agriculture through Hydroponic Farming, Education, Solar Energy, Healthcare and Crypto Exchange. UNS bridging Digital World to Real World utility by integrating payments through UNS Token in the essential sectors.
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