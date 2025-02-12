سعر Unreal Finance (UGT)
سعر Unreal Finance (UGT) المباشر لليوم هو USD 0.00240575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unreal Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74
- تغيير سعر Unreal Finance خلال اليوم هو -4.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.000102804181270566 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0004876479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0007228862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0009773137516307884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000102804181270566
|-4.09%
|30 يوم
|$ -0.0004876479
|-20.27%
|60 يوم
|$ -0.0007228862
|-30.04%
|90 يوم
|$ -0.0009773137516307884
|-28.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unreal Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-4.09%
-3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unreal Finance is a yield futures platform that allows users to tokenize their future yields via smart contract interactions. This enables lenders to lock in their interest rates, speculate on & trade interest rates across multiple protocols, enable interest rate arbitrage between different protocols, or be able to sell their interest early. Unreal plans to be multichain platform, functioning essentially anywhere there are lending markets, as an additional layer on top of multiple existing Defi chains. However, Unreal will be launching on Ethereum first.
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