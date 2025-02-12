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سعر Unreal Finance (UGT) المباشر لليوم هو USD 0.00240575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unreal Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74 - تغيير سعر Unreal Finance خلال اليوم هو -4.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unreal Finance (UGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.000102804181270566 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0004876479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0007228862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unreal Finance مقابل USD هو $ -0.0009773137516307884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102804181270566 -4.09% 30 يوم $ -0.0004876479 -20.27% 60 يوم $ -0.0007228862 -30.04% 90 يوم $ -0.0009773137516307884 -28.88%

تحليل سعر Unreal Finance (UGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unreal Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00237601$ 0.00237601 $ 0.00237601 24 ساعة مرتفع $ 0.00250855$ 0.00250855 $ 0.00250855 عالية طوال الوقت $ 0.377134$ 0.377134 $ 0.377134 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -4.09% تغير السعر (7 أيام) -3.55%

معلومات سوق Unreal Finance (UGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: