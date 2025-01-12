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سعر Unreal AI (UNREAL) المباشر لليوم هو USD 0.01853117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.53K . يتم تحديث سعر UNREAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unreal AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر Unreal AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Unreal AI (UNREAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unreal AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unreal AI مقابل USD هو $ -0.0013550158 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unreal AI مقابل USD هو $ -0.0055969637 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unreal AI مقابل USD هو $ -0.003730945498934615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0013550158 -7.31% 60 يوم $ -0.0055969637 -30.20% 90 يوم $ -0.003730945498934615 -16.75%

تحليل سعر Unreal AI (UNREAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unreal AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.44$ 2.44 $ 2.44 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.19%

معلومات سوق Unreal AI (UNREAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: