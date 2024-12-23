سعر UNLUCKY (UNLUCKY)
سعر UNLUCKY (UNLUCKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 336.25K. يتم تحديث سعر UNLUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNLUCKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.88K
- تغيير سعر UNLUCKY خلال اليوم هو -10.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 130.00B
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خلال اليوم، كان سعر UNLUCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNLUCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNLUCKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNLUCKY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.72%
|30 يوم
|$ 0
|-36.28%
|60 يوم
|$ 0
|+158.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNLUCKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
-10.72%
-14.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!"
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