احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UDT.

سعر Unlock Protocol (UDT) المباشر لليوم هو USD 10.36 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unlock Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.79 - تغيير سعر Unlock Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unlock Protocol (UDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ -3.5791728000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ -5.8195642400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -3.5791728000 -34.54% 60 يوم $ -5.8195642400 -56.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unlock Protocol (UDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unlock Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,170.99$ 2,170.99 $ 2,170.99 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -27.41%

معلومات سوق Unlock Protocol (UDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: