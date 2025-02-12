سعر Unlock Protocol (UDT)
سعر Unlock Protocol (UDT) المباشر لليوم هو USD 10.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unlock Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.79
- تغيير سعر Unlock Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ -3.5791728000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ -5.8195642400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unlock Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -3.5791728000
|-34.54%
|60 يوم
|$ -5.8195642400
|-56.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unlock Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-27.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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