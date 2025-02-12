سعر Unlighted (ULD)
سعر Unlighted (ULD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ULD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unlighted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.37K
- تغيير سعر Unlighted خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unlighted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unlighted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unlighted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unlighted مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-25.22%
|60 يوم
|$ 0
|-51.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unlighted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.10%
+4.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Unlighted, a revolutionary looting-based battle royale AAA game infused with blockchain technology, enabling players to truly own and gain unparalleled rewards. Imagine a world where Diablo's harvest isn't pumpkins, but treasure—a dark, twisted landscape where every stalk hides a monster and every shadow conceals a rival. At Unlighted, we blend the thrill of battle with the strategic challenge of resource management. Our game transforms fields into battlegrounds and every harvest into a fight for survival. With a world-class development team behind us, we are dedicated to creating an immersive, high-stakes gaming experience where players can reap the ultimate rewards. Equip your scythe, tend your sinister garden, and prepare to enter a world where every victory is a bloody bounty. Join us in Unlighted, where survival meets farming in the most unexpected and thrilling ways.
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