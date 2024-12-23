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سعر Unknown AI (UNAI) المباشر لليوم هو USD 0.00335856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 335.86K . يتم تحديث سعر UNAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unknown AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K - تغيير سعر Unknown AI خلال اليوم هو +2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Unknown AI (UNAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unknown AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unknown AI مقابل USD هو $ +0.0021592491 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unknown AI مقابل USD هو $ +0.0046753432 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unknown AI مقابل USD هو $ +0.001017188714706673 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.41% 30 يوم $ +0.0021592491 +64.29% 60 يوم $ +0.0046753432 +139.21% 90 يوم $ +0.001017188714706673 +43.44%

تحليل سعر Unknown AI (UNAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unknown AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00314998$ 0.00314998 $ 0.00314998 24 ساعة مرتفع $ 0.00335762$ 0.00335762 $ 0.00335762 عالية طوال الوقت $ 0.00740367$ 0.00740367 $ 0.00740367 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) +2.41% تغير السعر (7 أيام) -43.72%

معلومات سوق Unknown AI (UNAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: