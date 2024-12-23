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سعر UNKJD (MBS) المباشر لليوم هو USD 0.01949459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.17M . يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UNKJD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.78K - تغيير سعر UNKJD خلال اليوم هو -9.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 625.44M

أداء سعر UNKJD (MBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UNKJD مقابل USD هو $ -0.00195361059625527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UNKJD مقابل USD هو $ -0.0004767791 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UNKJD مقابل USD هو $ -0.0014983775 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UNKJD مقابل USD هو $ +0.004398838763076964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00195361059625527 -9.10% 30 يوم $ -0.0004767791 -2.44% 60 يوم $ -0.0014983775 -7.68% 90 يوم $ +0.004398838763076964 +29.14%

تحليل سعر UNKJD (MBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UNKJD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0194633$ 0.0194633 $ 0.0194633 24 ساعة مرتفع $ 0.02156781$ 0.02156781 $ 0.02156781 عالية طوال الوقت $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 تغير السعر (1 ساعة) -1.43% تغير السعر (1يوم) -9.10% تغير السعر (7 أيام) -21.57%

معلومات سوق UNKJD (MBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: