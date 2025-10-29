معلومات سعر Universe Of Gamers (UOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.02% تغير السعر (1يوم) -8.63% تغير السعر (7 أيام) -14.68% تغير السعر (7 أيام) -14.68%

سعر Universe Of Gamers (UOG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UOG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUOG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UOG -5.02% على مدار الساعة الماضية، -8.63% على مدار 24 ساعة، و -14.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Universe Of Gamers (UOG)

القيمة السوقية $ 387.51K$ 387.51K $ 387.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 387.51K$ 387.51K $ 387.51K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

القيمة السوقية الحالية لـ Universe Of Gamers هي $ 387.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UOG يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999916.812457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 387.51K.