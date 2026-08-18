سعر Universal High Income اليوم

السعر المباشر لمشروع Universal High Income (INCOME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INCOME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INCOME.

يحتل Universal High Income حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,838، مع عرض متداول قدره 666.60M INCOME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INCOME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INCOME بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و-2.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Universal High Income (INCOME)

القيمة السوقية $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K إمداد دورة التداول 666.60M 666.60M 666.60M إجمالي العرض 666,596,722.736966 666,596,722.736966 666,596,722.736966

القيمة السوقية الحالية لـ Universal High Income هي $ 45.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INCOME يبلغ 666.60M، مع إجمالي عرض 666596722.736966. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.84K.