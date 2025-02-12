سعر Universal Basic Income (UBI)
سعر Universal Basic Income (UBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Universal Basic Income الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.47
- تغيير سعر Universal Basic Income خلال اليوم هو -0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Universal Basic Income مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Universal Basic Income مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Universal Basic Income مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Universal Basic Income مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.33%
|30 يوم
|$ 0
|-21.53%
|60 يوم
|$ 0
|-67.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Universal Basic Income: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.33%
+3.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UBI is the first application to be built on top of the Proof of Humanity registry, an anti-Sybil attack tool designed by Kleros. The UBI token will be streamed directly to an Ethereum address as long as it gets verified as a human in the Proof of Humanity registry and starts the accrual process, establishing a fair and ongoing distribution model. It will provide universal access to liquidity that serves to inhibit financial coercion of public decisions and will be tradeable in all open markets. The ability to develop a reliable self-sovereign identity validation process brought on by Proof of Humanity has established the bedrock for the infrastructure required to make a Universal Basic Income (UBI) mechanism that can reach everyone on Earth.
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