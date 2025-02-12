سعر UNITYX (UTX)
سعر UNITYX (UTX) المباشر لليوم هو USD 0.00446883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNITYX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.32
- تغيير سعر UNITYX خلال اليوم هو +1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UNITYX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNITYX مقابل USD هو $ -0.0015413950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNITYX مقابل USD هو $ -0.0025981983 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNITYX مقابل USD هو $ -0.007904780417452009 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.48%
|30 يوم
|$ -0.0015413950
|-34.49%
|60 يوم
|$ -0.0025981983
|-58.14%
|90 يوم
|$ -0.007904780417452009
|-63.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNITYX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.48%
+0.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The governance token of the E.V Ecosystem, representing a tangible symbol of unity and collaboration, offers an opportunity for equitable and transparent participation in the creation of an inclusive and collectively owned ecosystem! Unity, utility, future. This is $UTX!
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