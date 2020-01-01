توكنوميكس UnityMeta Token (UMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UnityMeta Token (UMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UnityMeta Token (UMT) UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology. الموقع الرسمي: https://unitymeta.finance/ الوثيقة البيضاء: https://unitymeta.finance/UnityMeta-Whitepaper.pdf اشتر UMT الآن!

توكنوميكس UnityMeta Token (UMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UnityMeta Token (UMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 98.77K $ 98.77K $ 98.77K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 504.66 $ 504.66 $ 504.66 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 18.39 $ 18.39 $ 18.39 السعر الحالي: $ 22.79 $ 22.79 $ 22.79 معرفة المزيد عن سعر UnityMeta Token (UMT)

توكنوميكس UnityMeta Token (UMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UnityMeta Token (UMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UMT، استكشف السعر المباشر لتوكن UMT!

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