سعر UnityMeta Token (UMT)
سعر UnityMeta Token (UMT) المباشر لليوم هو USD 28.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UnityMeta Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.28K
- تغيير سعر UnityMeta Token خلال اليوم هو -19.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -6.77941430127158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -21.4052239240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -22.5927945600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -126.31179793037197 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6.77941430127158
|-19.03%
|30 يوم
|$ -21.4052239240
|-74.22%
|60 يوم
|$ -22.5927945600
|-78.33%
|90 يوم
|$ -126.31179793037197
|-81.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UnityMeta Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
-19.03%
-50.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology.
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