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سعر UnityMeta Token (UMT) المباشر لليوم هو USD 28.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UnityMeta Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.28K - تغيير سعر UnityMeta Token خلال اليوم هو -19.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UnityMeta Token (UMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -6.77941430127158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -21.4052239240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -22.5927945600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UnityMeta Token مقابل USD هو $ -126.31179793037197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6.77941430127158 -19.03% 30 يوم $ -21.4052239240 -74.22% 60 يوم $ -22.5927945600 -78.33% 90 يوم $ -126.31179793037197 -81.41%

تحليل سعر UnityMeta Token (UMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UnityMeta Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 28.35$ 28.35 $ 28.35 24 ساعة مرتفع $ 35.62$ 35.62 $ 35.62 عالية طوال الوقت $ 504.66$ 504.66 $ 504.66 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) -19.03% تغير السعر (7 أيام) -50.72%

معلومات سوق UnityMeta Token (UMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: